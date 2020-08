Eher hitzefrei als Maskenpflicht

Man muss kein Prophet sein, der Blick auf die angekündigten Temperaturen der nächsten Tage genügt. Für Mittwoch, wenn die Schule wieder beginnt, sind in NRW flächendeckend mehr als 30 Grad angesagt. Gleiches gilt für Donnerstag. Die Vorstellung, dass zehnjährige Fünftklässler an ihrem ersten Tag an den weiterführenden Schulen und bis zum 31. August auch in den Klassenräumen Schutzmasken tragen sollen, ist bei diesem Sommerwetter völlig abwegig.

Von Andreas Schnadwinkel