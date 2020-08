Doch eine vernünftige Kandidatenwahl macht noch lange keinen Kanzler. Schon müssen sich Olaf Scholz und die SPD hämisch fragen lassen, wozu die Sozialdemokraten denn überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und in der Tat: Legt man die Umfragewerte der zurückliegenden Monate zugrunde, dürfte es für die SPD sehr schwer werden, die nächste Bundesregierung anzuführen.

Sollte im September 2021 überhaupt ei­ne Mehrheit jenseits der CDU/CSU möglich sein, spricht doch einiges dafür, dass eher Robert Habeck oder Annalena Baerbock und damit ein Grüner als Nachfolger von Angela Merkel ins Kanzleramt einzieht als Olaf Scholz. Doch all diese Spekulationen unterschlagen zwei wichtige Dinge. Zum einen den Faktor Zeit: In den gut 13 Monaten bis zur Wahl kann und wird noch viel passieren. Wer’s nicht glaubt, möge eine Rückschau auf die vergangenen 13 Monate halten. Oder anders: Im Juli 2019 hätten wohl nur die Wenigsten prognostiziert, dass die CDU/CSU einmal ernsthaft darüber diskutiert, ob Markus Söder der beste Kanzlerkandidat ist.

Startvorteil für die SPD

Womit wir bei Punkt 2 wären: So lange nicht bekannt ist, wen die Union als po­tentiellen Nachfolger für Angela Merkel ins Rennen schickt, lassen sich auch die Chancen von Olaf Scholz nicht seriös beurteilen. Linken Flügelstürmern in der SPD dürfte der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg zu mittig sein. Und manche mögen ihn auch ob seiner staubtrockenen Art noch immer als „Scholzomat“ verunglimpfen. Für viele Wähler aber verkörpert der Bundesfinanzminister und Vizekanzler grundsolides Regierungshandwerk – allen Ungereimtheiten um die Wirecard-Affäre zum Trotz. Auch seine unübersehbaren Fehler rund um den G20-Gipfel 2017 in Hamburg dürften mittlerweile lange genug zurückliegen.

Mit ihrer frühen Entscheidung hat sich die SPD erst einmal ei­nen Startvorteil erarbeitet. Der nutzt allein nichts, doch Klarheit schadet gewiss auch nicht. Erst recht, da Olaf Scholz das Beste ist, was die SPD aktuell zu bieten hat. Die Parteispitze hat sich in bemerkenswerter Einigkeit zu ei­nem Akt der Vernunft durchgerungen. Ob die SPD – anders als bei Peer Steinbrück und Martin Schulz – diesem Votum nun folgt und den Kandidaten geschlossen unterstützt, muss sich hingegen erst noch erweisen.