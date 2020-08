Eine Gefahr für den Kanzlerkandidaten

Im Gegenteil, die Finanzaufsicht stellte lieber Strafanzeige gegen die Journalisten, die die Wahrheit aufgedeckt haben. Und die Spitze der Bundesregierung machte sich in China für den Dax-Konzern stark, obwohl sie seit über einem halben Jahr von Vorwürfen wusste, denen auch sie nicht nachging. Das alles muss umfassend aufgeklärt werden.

Untersuchungsausschuss steht wohl bevor

Die Opposition wird an einem Untersuchungsausschuss nicht vorbeikommen, zu viele Fragen bleiben bisher offen oder wurden unbefriedigend beantwortet. Dabei wird die Opposition immer wieder auch die Frage nach der politischen Verantwortung für das kollektive Wegschauen stellen. Wirecard ist nicht nur ein Finanzthema, es ist vor allem auch ein Politikum. Wie kann es sein, dass ein solcher Skandal in der viertgrößten Volkswirtschaft überhaupt möglich war?

Und im Zentrum der politischen Auseinandersetzung steht Finanzminister Olaf Scholz, der nun als Kanzlerkandidat der SPD die Bundestagswahl 2021 gewinnen will . Angesichts der Ausmaße dieses Skandals und der ungeklärten Rolle des Finanzministers wirken Kandidatur und Siegeswillen fast ein wenig unverfroren.

Verantwortung auf die Bafin schieben?

Die Strategie des Finanzministers wird sein, so viel Verantwortung wie möglich auf die Bafin zu schieben. Diese wiederum versucht derzeit noch recht verzweifelt, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ihr Chef verwickelt sich dabei in Widersprüche. Doch nach der Veröffentlichung von Betrugsvorwürfen gegen Wirecard zu Jahresbeginn 2019 hätte auch das Finanzministerium hellhörig werden müssen. Wenn es an den unzulänglichen Regeln der Finanzkontrolle lag, dass die Wirecard AG durch das Raster der Bafin fiel, dann hätte ein Finanzminister dennoch Möglichkeiten gehabt, eine strengere Kontrolle zu erzwingen. Stattdessen machten sich das Ministerium und später auch die Kanzlerin in China für Wirecard stark, weshalb die SPD und Scholz versuchen, auch Angela Merkel hineinzuziehen.

Wenn die gesamte Regierung Dreck am Stecken hat, so das Kalkül, wird er an Scholz allein nicht hängen bleiben. Ob das auf Dauer gelingt, ist aber fraglich, denn Merkel wird abtreten, während Scholz gewinnen will. Es könnte sein, dass die SPD die Dimension dieses Skandals unterschätzt hat, indem sie sich für den Kandidaten Scholz entschied. Sie war auf jeden Fall ziemlich mutig.