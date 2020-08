Die Machtsicherung des Alleinherrschers hängt dann davon ab, ob seine Polizisten noch prügeln und die Scharfschützen schießen. Und ob die Unterdrückten sich noch einmal zurückzwingen lassen in die Unfreiheit. Zu beobachten ist das derzeit in Belarus. Alexander Lukaschenko war es in 26 Jahren an der Macht gelungen, sich als gelegentlich gütiger, meist aber strafender Landesvater zu inszenieren. Dabei entging ihm, dass immer weniger Menschen etwas mit dem postsowjetischen Patriarchengehabe anfangen konnten.

Die Belarussen wollen ihr Leben frei gestalten und über ihr Schicksal mitbestimmen. Nach dem eklatanten Wahlbetrug vom Sonntag haben sie endgültig genug davon, sich von ihrem Präsidenten als „Schafe“ beschimpfen und auch so behandeln zu lassen. Nun also lässt der Diktator erbarmungslos prügeln. Die Sicherheitsorgane hat er auf seiner Seite. Im Hintergrund hält zudem Wladimir Putin seine schützende Hand über ihn. Der russische Präsident hat nicht das geringste Interesse an demokratischen Experimenten im Nachbarland. In der EU dagegen fehlt es am Willen und den Fähigkeiten, entscheidenden Druck auszuüben. Die Menschen in Belarus haben deshalb nur eine Chance: zivilen Ungehorsam. Ein Land, das niemand am Laufen hält, lässt sich auch diktatorisch nicht in die Spur zwingen. Genau darauf setzt die Opposition um Swetlana Tichanowskaja. Die 37-Jährige hat zum friedlichen Dauerprotest aufgerufen und zu Streiks. Reicht das?

Wenig spricht dafür. Tichanowskaja selbst musste unter dem Druck des Regimes nach Litauen fliehen. Sie hat sich richtig entschieden. Die zweifache Mutter ist ja keine Berufsrevolutionärin. Und niemand braucht eine gefolterte Märtyrerin. Was es braucht, ist die bedingungslose Solidarität aller Unterdrückten. Es gibt also eine winzige Chance auf Wandel in Belarus, aber doch eine Chance.