Kommentar zum Unterricht in Corona-Zeiten

Der erste Schultag nach den Ferien oder im Leben – in diesem Jahr ein neues Erlebnis im wahren Sinn des Wortes. Selten hat der Wunsch, es möge alles gut gehen, so viele Kinder und Lehrer begleitet wie im August 2020. Mit Maske und auf Abstand, ohne Gruppentische und Bolzen auf dem Pausenhof – eine Normalität wird sich so schnell nicht einspielen.