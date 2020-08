Es liegt etwas in der Luft

Er hat nicht zufällig lange gezögert. Die Entscheidung ist komplizierter: Sie ist historisch, riskant – und trotzdem eine fantastische Chance, die Biden stärker aussehen lässt. Schließlich zeigt er die Größe, ihr offenbar sogar die scharfen Attacken gegen ihn im Vorwahlkampf nicht übel zu nehmen. Warum historisch?

Erstens: Kamala Harris ist schwarz. Zweitens: Sie ist eine Frau. Das ist für viele immer noch schwer verdaulich. Was macht sie aber noch zum Risiko? Die Kalifornierin verkörpert das politische Establishment, was derzeit eher ein Makel ist. Größter Risikofaktor: Sie hat in ihrer Zeit als Kaliforniens Generalstaatsanwältin durch ihren harten „Law and Order“- Kurs Angriffsfläche geboten. Ihr wird nachgesagt, in einigen Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze nicht konsequent Untersuchungen betrieben zu haben. Sowohl Trump als auch linke Aktivisten werden sich darauf stürzen.

Warum ist sie trotz allem für Biden eine Chance, seine Kampagne zu verbessern? Biden weiß, dass es nicht bloß um eine Vizekandidatur geht. Aufgrund seines hohen Alters muss Harris ihn eventuell ersetzen. Als relativ moderate und gut ausgebildete Kandidatin hat sie das Zeug dazu. Sie verkörpert Professionalität und ist so flexibel, dass man sie sich problemlos als US-Krisenmanagerin, aber auch in jedem Gremium der Welt vorstellen kann.

Vor allem ist Harris alles andere als langweilig. Und Unterhaltung ist in den USA besonders wichtig. Harris bringt Energie und Modernität in die Kampagne, besonders wenn der sympathische Biden manchmal etwas altbacken daherkommt. Und sie hat eine große Trumpfkarte: Sie setzt die Geschichte von Michelle Obama fort, die nach ihrer Zeit als First Lady zu einer bedeutenden „Influencerin“ geworden ist. Michelle Obama hat mit ihrem Buch und einem Podcast das Ohr vieler Amerikaner. Sie sendet auf allen Kanälen, ist für ihre Fans die „Präsidentin der Herzen“, die viele Menschen aufbaut.

Es ist kein Zufall, dass Michelle Obama beim demokratischen Parteitag eine lange Rede hält. Harris knüpft als erfolgreiche schwarze Juristin an ihr Positiv-Image an. Michelle Obama hat geahnt, dass für sie die Zeit als schwarze Präsidentin noch nicht reif war. Nun ist mit Kamala Harris das Momentum da. Es liegt plötzlich etwas in der Luft...