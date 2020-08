Es ist von der Hand zu weisen, dass in einer solchen monatelang dauernden Krise die Verantwortlichen auch Fehler machen. Überlastung oder schlicht zu wenig Wissen über das Coronavirus sind nachvollziehbare Gründe, warum Fehler passieren. Die Geschehnisse in Bayern, die nun die ganze Republik in Atem halten, gehören aber in die Kategorie: vermeidbare Fehler. Wenn man Tests für die ganze Republik in großem Stil anbietet, muss man auch einen Gedanken darauf verschwenden, wie die Leute eigentlich an ihre Ergebnisse kommen. Dass die Tests zwei Wochen liegen geblieben sind, ist mehr als eine Panne: Das ist Regierungsversagen auf breiter Front.

Es ist paradox: Söder war als Krisenmanager in den vergangenen Monaten so erfolgreich, dass er – der im Kampf gegen Corona auf möglichst viel Sicherheit gesetzt hat – leicht- sinnig wurde. Vollmundig erklärte er München auch in Sachen Tests bei Urlaubsrückkehrern für die ganze Republik verantwortlich. Er hat sich und die Fähigkeiten der bayerischen Verwaltung überschätzt. Dieses Versagen ist aus zwei Gründen dramatisch: Rund 1000 Infizierte stellten über Tage ein Risiko für ihre Umgebung dar und haben sicherlich andere Menschen angesteckt. Dramatisch ist auch der Vertrauensverlust, den Söder mit seinem Vorgehen verursacht hat. Die Tests sind ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen Corona. Sie sind in der Bevölkerung hochakzeptiert – wie nicht zuletzt der Andrang auf das Testangebot in Bayern gezeigt hat.

Ein derart schlampiger Umgang mit Ergebnissen und Daten aber lässt das Vertrauen in dieses Instrument sinken. Nun sollte man den Ministerpräsidenten, die seit März gegen das Virus und für die Gesundheit ihrer Bürger kämpfen, nicht unterstellen, alle Auftritte und alle Maßnahmen seien fürs Schaufenster. Aber die öffentlichen Inszenierungen von Politik dienen eben nicht nur der sachlichen Information der Bevölkerung.

Sie sind auch fürs Schaufenster, wie ein Ministerpräsident zeigt, der in einem Sommer Bilder mit der Kanzlerin auf Herrenchiemsee produziert, bundesweit für sich mit dem Service von Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer werben will und auch noch im Norden der Republik Wattwandern möchte – als wolle er sagen: Ich kann ganz Deutschland. Den letzten Beweis ist er schuldig geblieben.