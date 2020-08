Und hier ist unser Computerraum“. So klingt’s am Tag der offenen Tür noch immer stolz in einigen Schulen. Im Grunde ist das ein Armutszeugnis: Statt einen Computerraum zu besitzen, müsste die Schule längst selbst Raum der Digitalisierung sein. „Corona“ hat den Rückstand schonungslos aufgedeckt.

Von Martin Ellerich