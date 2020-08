Der Einsatz des Militärs ist in Sicht

Zuvor hatte er sich bei Wladimir Putin rückversichert, dass Russland jede Form der Konfliktlösung unterstützt, auch eine militärische. Sogar von der Möglichkeit einer Intervention von außen war die Rede. Wahrscheinlicher ist die baldige Verhängung des Ausnahmezustands im Innern, abgesichert vom eigenen Militär.

Realitätsblind gewordener Langzeitdiktator

Das Szenario ergibt sich fast zwingend aus der Vorgeschichte. Denn Lukaschenko hat seit dem Frühjahr das geradezu klassische Programm eines realitätsblind gewordenen Langzeitdiktators exekutiert.

Erster Akt: Nach 26 Jahren an der Macht hielt es der Alleinherrscher für undenkbar, dass die Menschen im Land seine Führung in Frage stellen könnten. Also setzte er ganz regulär eine Wahl an, um sich fünf weitere Jahre im Präsidentenamt zu sichern. Die populärsten Gegenkandidaten ließ er einkerkern oder ins Exil treiben. Am Ende blieben drei Frauen übrig, die ihn herausforderten. Er ignorierte sie, weil er sie so wenig ernst nahm wie das ganze Volk.

Zweiter Akt: Als sich die Menschen für die Frauen begeisterten, die in so einer ganz anderen, respektvollen Sprache redeten, ließ er die Wahl gnadenlos fälschen. Schon im Vorfeld hatte er allen, die zum Protest bereit waren, mit einem Blutvergießen gedroht. Auch diesen Plan exekutierte der Diktator. Er hetzte seinen wehrlosen Landsleuten die berüchtigte Sonderpolizei Omon auf den Hals, ließ knüppeln, schießen und foltern. Doch damit fachte er die Empörung erst recht an. Die Wut der Menschen kochte so hoch, dass ihre Angst verschwand. Die Proteste nahmen zu. Sogar die systemrelevanten Staatsbediensteten streikten.

Dritter Akt: Lukaschenko änderte die Taktik und gab ein wenig nach. Er ließ einige Inhaftierte frei und vorerst nicht mehr prügeln. Am Sonntag karrten seine Schergen dann Tausende Unterstützer des Regimes in die Hauptstadt Minsk, damit sie für den Herrscher demonstrierten. Aber das wirkte erst recht wie das letzte Aufgebot. Die Inszenierung beeindruckte niemanden mehr. Und das galt auch für Lukaschenkos Satz, er werde eher sterben als das Land seinen Gegnern überlassen.

Revolutionäre Stimmung nicht mehr zu unterdrücken

Vierter Akt: Damit ist klar, dass sich die revolutionäre Stimmung in Belarus und der erwachte Freiheitswille mit den klassischen Mitteln aus dem Diktatoren-Handbuch nicht mehr unterdrücken lassen werden. Also bleibt nur noch Flucht – oder die Verhängung des Ausnahmezustands samt Militäreinsatz. Angesichts von Putins Unterstützung ist es wenig wahrscheinlich, dass Lukaschenko weichen wird. Der Schlussakt ist das aber noch nicht. Denn die Menschen in Belarus haben längst gezeigt, dass sie echten Wandel wollen. Gewalt allein wird sie von ihrem Weg nicht mehr abbringen.