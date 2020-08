Dass sich die Debatte um den Fortbestand und die Finanzierung des Flughafens versachlichen könnte, ist nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht vor der Wahl am 13. September. Ein Anfang wäre schon gemacht, wenn man einfach mal mit Zahlen und nicht mit Stimmung arbeiten würde. Zum Beispiel beim Anteil des Flugverkehrs an den CO 2 -Emissionen. Die betragen nämlich bei deutschen Inlandsflügen 0,3 Prozent – und weltweit knapp 3 Prozent. Mit Klimaschutz als Hauptargument sollte bei diesem Thema also niemand kommen.

Manches spricht dafür, dass sich das Feld der Anteilseigner der Flughafen-GmbH neu ordnet . Da geht es um relativ lange Fristen und ziemlich viel Geld. Und vielleicht schadete es dem Airport tatsächlich nicht, wenn nur die Kreise Paderborn, Höxter, Soest und Hochsauerland als Gesellschafter bleiben.