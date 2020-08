Das Problem beim Namen nennen

Dafür ist wichtig, dass die Welle auch so genannt wird. Experten tun das bereits , weil die Indikatoren klar sind: Der sogenannte Reproduktionswert, der angibt, wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden, lag zuletzt konstant über 1.

Es gibt überall in Deutschland Ausbrüche zu vermelden, die nicht mehr klar auf besondere Ereignisse zurückzuführen sind. Und es sind viele Altersgruppen betroffen. Die „zweite Welle“ ist also da – und die Bundesregierung, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU), sollte das gemeinsam mit den Ministerpräsidenten auch so sagen. Denn die Angst, dass das Wort von der „zweiten Welle“ zu Verunsicherung oder gar Panik in der Bevölkerung führen könnte, ist kein guter Ratgeber in dieser Lage.

Wichtiger wäre es, den Menschen nach monatelangem, ermüdendem Alltag mit Maske, Abstand und den anderen Hygiene-Beschränkungen reinen Wein einzuschenken und sie dazu zu ermuntern, weiterhin auf die ungeliebten, aber einzig wirksamen Maßnahmen zu setzen.

Es ist wichtig, dass es auch künftig möglich bleibt, Freunde, Familienmitglieder und Bekannte zu treffen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Und Jens Spahn hat recht, wenn er dem Regelbetrieb von Schulen und Kitas und der Öffnung des Handels sowie einem möglichst normalen Wirtschaftsbetrieb insgesamt Priorität einräumt.

All das ist jedoch in Gefahr, wenn die Menschen im Alltag nachlässig werden. Dagegen braucht es ein mittlerweile überfälliges Signal neuer Einigkeit zwischen Bund und Ländern. Denn zuletzt wucherten die föderalen Regelungen zu einem Dickicht zusammen, das kaum noch jemand durchblickt.

Ein geeinter Aufschlag von Kanzlerin, Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten ist wichtig, um Deutschland wieder auf den guten Weg in der Pandemiebekämpfung zu bringen, auf dem es monatelang war. Fatal wäre es hingegen, würde Merkel sich in falscher Zurückhaltung üben, um nicht in die Machtspiele von Markus Söder und Armin Laschet verwickelt zu werden.