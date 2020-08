Das gilt zumal 2020, im dritten schlechten Erntejahr in Folge . Nicht so böse wie 2018 und 2019, aber für die meisten unter dem langjährigen Durchschnitt. Zur Begründung verweist der Bauernverband auf das Wetter. Und warum auch nicht? Es ist – neben dem Boden – der wichtigste Rohstoff.

„Aber es regnet doch“, erklären die Experten aus der Nichtlandwirtschaft und zeigen auf ihre Wetter-App der vergangenen Tage. Aber für den Bauern ist vor allem wichtig, wann es regnet, wo und wie. Ein Wolkenbruch zur falschen Zeit bei sonstiger Trockenheit vergrößert seine Probleme – zumal, wenn er auf einen Boden angewiesen ist, der kaum Wasser speichert.

Weniger Produktion bei gleicher Nachfrage erhöht normalerweise die Preise. Nicht so in der globalisierten Landwirtschaft. Weil weltweit die Ernten gut sind und in Deutschland vor allem bei Rindfleisch und Milch die Preise niedrig, werden die Bauern 2020 auch weniger verdienen. Daran sollte man denken – beim nächsten Einkauf.