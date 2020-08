Kalkül der Nüchternheit

An beeindruckenden Kulissen hätte es in NRW nicht gemangelt, um gegen die barocke Prunk-Inszenierung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit der Bundeskanzlerin in Herrenchiemsee anzustinken. In NRW erwartete Angela Merkel etwas Glanz ohne Gloria: Als „Arbeitsbesuch“ tituliert, hat Ministerpräsident Armin Laschet sich selbst aus dem Rennen um schöne Bilder genommen.

Von Hilmar Riemenschneider