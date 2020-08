Michelle Obamas Nacht

Auch der Inhalt stimmte: Der ehemaligen First Lady gelang mal wieder eine „Catchphrase“, ein Satz, der hängen bleibt: „Wenn wir irgendeine Hoffnung haben, dieses Chaos zu beenden, dann müssen wir für Joe Biden stimmen, als ob unser Leben davon abhängt.“ So hart sie mit Trump ins Gericht ging – sie blieb elegant im Tonfall nach ihrem Motto „When they go low, we go high“ – frei übersetzt: Wenn die anderen sich nicht benehmen können, antworten wir mit Anstand und Stil. Sie vermied den Fehler von Hillary Clinton, zu sachlich und klug daherzukommen – setzte dagegen geschickt auf das große Gefühl, zeigte auch mal Schwäche. Ihr gelang es, Joe Biden als Menschen zu zeigen, als besseren Charakter. Als den perfekten Anti-Trump.

Unter Hass gelitten

Wird das alles reichen? In den Umfragen legt Trump wieder zu. Dass er sich nicht benehmen kann, lügt und versagt, verzeihen ihm viele seiner zum Teil rassistisch motivierten Fans. Denn sie glauben seinem Gerede, dass mit den Demokraten ein Haufen Linksextremer ans Ruder kommt. Dabei ist selbst die Wall Street inzwischen überzeugt, dass dies Unsinn ist, dass sogar Bernie Sanders handzahm daherkommt und Trump einfach nichts Besseres mehr einfällt.

Warum wollte Michelle Obama nicht? Hillary Clinton ist das erschreckende Beispiel einer ehemaligen First Lady als Kandidatin. Alles endete im Fiasko und verhalf Trump ins Amt. Michelle Obama erklärt in ihrem Buch immer wieder , wie sehr sie unter dem offenen Hass gelitten hat, der ihr entgegenschlug, als man sie als wütende schwarze Frau beschimpfte und bedrohte. „Ich sag es ganz ehrlich: Es tat weh.“ Für sie war die Zeit noch nicht reif.

Doch sie hat sich einen Status als moralisches Gewissen eines verwundeten Landes erobert, wird alles geben, um Joe Biden und Kamala Harris zu helfen. Wie prophezeite schon Bob Dylan: „The Times They Are a-Changin‘“ – Die Zeiten ändern sich!