Neuen Lockdown darf es nicht geben

Es ist wieder Saison für Mahnungen: Die anhaltend hohen Infektionszahlen in NRW lassen sich zwar mit Reiserückkehrern und der Enge in den Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr erklären. Aber eben auch mit einer fatal zunehmenden Sorglosigkeit im Alltag. Es ist spannend, ob die Doppelstrategie der Landesregierung wirkt: Kein regulierender Eingriff ins Private, aber strengere Kontrollen der Regeln. Keiner soll sich sicher fühlen.

Von Hilmar Riemenschneider