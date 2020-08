Das ist rücksichtslos

Das stinkt zum Himmel: Nicht nur, dass in Deutschland immer mehr Müll produziert wird, viele lassen ihn nach der Grillparty im Park oder der Raucherpause vor dem Büro achtlos an Ort und Stelle zurück. Unter den Folgen leiden alle Lebewesen. Potenziell schädliches Mikroplastik gelangt in Böden, Gewässer sowie in die Organismen von Tieren und Menschen. Zudem verursacht das Verhalten Kosten, die mit rücksichtsvollem Verhalten minimiert werden könnten.

Von Mirko Heuping