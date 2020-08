Eine explosive Mischung

Auch alle weiteren Additionen wirkten simpel. Viel zu nah lag ein Attentat im Auftrag oder mit Wissen höchster Kreise in Moskau. Schließlich gab es in all den ähnlich gelagerten Fällen zuvor immer irgendeine Spur, die in den Kreml führte oder zu den Geheimdiensten FSB und GRU. Man denke an die Giftanschläge auf die Ex-Agenten Alexander Litwinenko (2006) und Sergei Skripal (2018) in England. Oder an die Morde an der regimekritischen Reporterin Anna Politkowskaja (2006) und Oppositionspolitiker Boris Nemzow (2015).

Die Liste ließe sich fortsetzen. Und dennoch: Nicht nur juristisch gilt die Unschuldsvermutung. Deshalb sollte man im Fall Nawalny erst einmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Das wiederum heißt nicht, dass man nicht auf die explosive politische Lage in Russland hinweisen sollte. Den Hintergrund bilden die dramatischen Ereignisse in Belarus, die den Kreml in eine extrem schwierige außenpolitische Situation gebracht haben. Putin kann der Demokratiebewegung nicht einfach ihren Lauf lassen. Aber eine hybride Invasion birgt ebenfalls enorme Risiken. Dabei geht es gar nicht so sehr um mögliche Reaktionen des Westens. Die größte Gefahr für den Kreml wäre ein langfristiges Anschwellen der Unzufriedenheit im gesamten postsowjetischen Raum und damit auch in Russland selbst. Dass ein solches Szenario keineswegs aus der Luft gegriffen ist, zeigen die seit Wochen anhaltenden Proteste im fernöstlichen Chabarowsk. Jeden Samstag gehen dort seit Anfang Juli Tausende Menschen auf die Straße, weil der Kreml ihren populären und unbequemen Gouverneur inhaftieren ließ.

Und spätestens an dieser Stelle kommt wieder Nawalny ins Spiel. Denn der 44-Jährige hat sich als Mann für genau solche Fälle einen Namen gemacht. Als gelernter Rechtsanwalt hat er immer wieder korrupte Machtstrukturen im russischen Staat aufgedeckt, bis hin zu Putin-Vertrauten wie dem Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew. Man hat Nawalny selten von westlichen Werten oder einer liberalen Moderne in Russland reden hören. Er hat lieber den Finger in die Wunden des Regimes gelegt, dorthin, wo es Putin am meisten wehtun musste.