Die Trumpfkarte Bidens

Niemand anders als Trumps Vorgänger Barack Obama hatte dies am Mittwochabend noch einmal so ausgedrückt: Trump sei ein Versager, der seinen Job nie ernst genommen und damit die Demokratie aufs Spiel gesetzt habe. Das war extrem starker Tobak und verstieß gegen die Tradition, dass Ex-Präsidenten ihre Nachfolger nicht öffentlich attackieren. Doch niemand hat in den letzten Jahrzehnten die US-Politik so polarisiert wie der jetzige Amtsinhaber.

Bei diesem Trump-Schlachtfest kam allerdings eine Frage etwas zu kurz: Wie passt eigentlich mit Biden ein 77-jähriger Präsidentschaftskandidat in die heutige Zeit, die von ganz anderen Herausforderungen – angefangen beim Klimaschutz und der hitzig geführten Rassismus-Debatte – geprägt ist als in jenen Jahrzehnten, die Biden auf der Senatsbank im Kongress absaß? Als Obama-Vize hatte er weitgehend repräsentative Aufgaben und war kaum in die Tagespolitik eingebunden.

Biden ist kein Reformer oder wirklicher Freund der Progressiven, sondern ein Fossil des Partei- Establishments, der von drei Trumpfkarten profitiert: Er gibt sich als volksnaher Versöhner einer gespaltenen Nation. Er wird in seiner Partei als „wählbar“ zu einer Zeit gesehen, wo politische Positionen eher zweitrangig sind und es nur darum geht, Trump aus dem Weißen Haus auszusperren. Und er gilt als des Präsidentenamtes würdiger Staatsmann – eine Rolle, die Trump nie überzeugend ausfüllen konnte, obwohl er den Job innehat. Das könnte am Ende in einem auch durch Corona tief