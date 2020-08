Das Ende der Disziplin

Nun ist die Corona-Krise außergewöhnlich. Sie wird auch 2021 noch nicht vorüber sein. Und wer weiß heute schon, welche Folgewirkungen diese Jahrhundertkrise für Wirtschaft und Wohlstand in Deutschland haben wird. In dieser Lage, in der sich Unternehmen mit Investitionen und Konsumenten mit Käufen zurückhalten, muss der Staat auch im nächsten Jahr mit Mehrausgaben in die Nachfragelücke springen. Einer Krise spart man nicht hinterher, sondern man klotzt ge­gen sie an. Insofern bleibt die expansive Finanzpolitik der Bundesregierung auch 2021 noch richtig.

Signal kommt vorschnell

Trotzdem kommt das Signal des Finanzministers vorschnell. Die Konjunktur könnte schon wieder Tritt gefasst haben. Es gibt sogar erste Anzeichen, dass sich die Steuereinnahmen stabilisieren. Im Juli gingen sie gegenüber dem Vormonat kaum mehr zurück. Eine Vorausschätzung der Steuereinnahmen 2021 wird das Finanz- ministerium selbst erst Ende des Monats vornehmen. Und die Haushaltsberatungen beginnen konkret erst im Herbst.

Der Bund verfügt auch noch über eine Haushaltsrücklage von 48 Milliarden Euro, die Scholz aber unangetastet lässt. Zudem werden viele Corona-Hilfen, die der Bund Jahr be- reitstellt, gar nicht im geplanten Umfang abgerufen. Überdies könnte sich der Bund regulär im Rahmen der Schuldenbremse mit einem zweistelligen Milliardenbetrag verschulden, weil er jedes Jahr eine Summe in Höhe von bis zu 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung am Ka- pitalmarkt aufnehmen darf. Es ist also noch nicht ausgemacht, dass die Ausnahmeregel bei der Schuldenbremse auch 2021 in Anspr