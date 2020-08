Die Chance des Donald Trump

Die Opposition beging bei ihrem Parteitag einen Kardinalfehler, der nun die Tür für den in Umfragen meist deutlich hinter Joe Biden zurückliegenden Trump noch einmal weiter als erwartet geöffnet hat. Die Demokraten machten „Ungerechtigkeit“ und „systemischen Rassismus“ zum Kardinalthema ihres virtuellen Treffens – und schlugen mit einer unerbittlichen Wucht auf ihr eigenes Land ein. Und diese „Finsternis“ (Joe Biden) und die dystopischen Beschreibungen aus dem Mund des politischen Gegners sind nun die Chance für Donald Trump.

Er kann der Aufzählung der großen amerikanischen Sünden der Neuzeit – Fremdenhass, Rassismus, Polizei- Brutalität, Sexismus, Waffenwahn und vieles andere mehr – das entgegensetzen, was bei den Demokraten zu kurz kam: Positive Visionen und ein klares politisches Programm. Donald Trump ist zwar nicht die Figur, die aufgrund seiner persönlichen Defizite dies glaubwürdig so vermitteln kann, dass er demokratische Stammwähler in sein Lager zieht.

Doch auf die kommt es ohnehin nicht an. Was zählt, sind jene gerne die politischen Lager wechselnden Bürger in einigen wichtigen Bundesstaaten wie Michigan, Ohio oder Pennsylvania, die 2016 die Wahl für den Republikaner entschieden. Demoskopen weisen derzeit darauf hin, dass Joe Biden am 3. November mit großer Sicherheit die Mehrheit aller Stimmen im Land erhalten wird. Dies gelang auch Hillary Clinton vor allem aufgrund der liberalen Kräfte in Kalifornien und der Staaten an der Ostküste. Es sind Menschen, die Trump problemlos als „Sozialisten“ und „Marxisten“ abstempeln kann, ohne einen Bumerang-Effekt fürchten zu müssen.

Solche Parolen kosten ihn keine Wählerstimmen, sondern stimulieren jene treue Trump-Basis von rund 35 Prozent, die ihm ohnehin niemals den Rücken kehren wird. Addiert nun der Präsident noch einige zugkräftige Programme wie beispielsweise ein Wiederbelebungs-Paket für die Wirtschaft nach dem Abklingen der Pandemie, würde er damit eine scharfe Trennlinie zu Biden ziehen, dessen Wahlsieg vor allem Steuererhöhungen zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt bedeuten würde. Denn vieles spricht dafür, dass die Demokraten in den beiden Kammern des Kongresses zulegen und vielleicht sogar Senat und Repräsentantenhaus dominieren werden.