Der Mann, dem alle folgen

Um diesen Hans-Dieter, genannt Hansi, Flick zu charakterisieren, reicht wohl eine Szene kurz nach dem Abpfiff des Champions-League-Finales in Lissabon: Bayern-Trainer Flick tröstet den heulenden PSG-Superstar Neymar – statt an sich selbst zu denken. Nicht umsonst betont Nationalspieler Joshua Kimmich, Flick sehe in jedem Spieler auch den Menschen, nicht nur den Fußballer. Alle Spieler des Kaders hinter sich zu versammeln, nachdem sein Vorgänger Niko Kovac genau daran kolossal gescheitert war, ist die wohl größte Leistung Flicks.

Von Jens Brinkmeier