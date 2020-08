Eine Frage der Zeit

Die Zeit läuft. Vielleicht läuft sie auch ab – für einen Autokraten. Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat einen beeindruckenden Gegner: sein eigenes Volk, das nach dem mutmaßlich gefälschten Ergebnis der Präsidentenwahl gegen den Diktator aufgestanden ist. Lukaschenko hat allerdings auch mächtige Unterstützer an seiner Seite: Wladimir Putin und den Kreml. Nach dem Dauerkonflikt mit Russland wegen des Krieges in der Ostukraine ist Europa nun beim Freiheitskampf der Menschen in Weißrussland gefordert. Diese Krise an der eigenen Grenze kann die EU nicht unbeantwortet lassen.

Von Holger Möhle