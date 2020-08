Nur wer die Berichterstattung seit Wochen bewusst ignoriert hat, konnte ernsthaft annehmen, die meisten Teilnehmer würden die Hygiene- und Abstandsauflagen einhalten – Auflagen, gegen die sie schließlich protestieren wollten. Die Berliner Polizeipräsidentin und Juristin Barbara Slowik war nicht so realitätsvergessen. Sie warnte vor dem, was letztlich passierte, auch wenn sie den Sturm auf den Reichstag nicht vorhergesehen hatte. Denn sonst hätte dort nicht nur eine Handvoll Polizisten gestanden, die überfordert war, als Rechtsradikale auf den Stufen zum Parlament Reichsfahnen schwenkten .

Der Rechtsstaat hat sich vorführen lassen, aber es wäre unfair, der Polizei die ganze Schuld zu geben. Wie sollen Einsatzkräfte bei zigtausenden Demons­tranten Maskentragen und Abstandhalten durchsetzen? Mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern? Das wäre ebenso unverhältnismäßig wie erfolglos gewesen.

Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, für das Menschen in anderen Ländern unter Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens kämpfen. In Berlin wurde dieses Recht am Samstag missbraucht. Der Bundespräsident sprach von einem Angriff auf das Herz der Demokratie. Und genau den hatten Rechtsextremisten und Reichsbürger vermutlich auch beabsichtigt.