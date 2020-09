Spät, aber nicht zu spät

Aber mittlerweile haben sie verstanden, dass Transparenz das Wichtigste ist, was Kirche nach dem Missbrauchsskandal und dem Skandal um Bischof Tebartz-van Elst liefern muss. Anders wird der massive Vertrauensverlust nicht zu heilen sein. Es ist gut so, dass Erzbischof Hans-Josef Becker das angesammelte Geld nun für Projekte ausgeben will, von denen Gläubige und Bedürftige profitieren sollen. Und es ist gut so, dass dies offenbar gegen innerkirchliche Widerstände durchgesetzt wurde.

Die Zeit, in der Bistümer Weltmeister im Sparen sein sollten, ist endgültig vorbei. 2,7 Milliarden Euro sind eine Menge Geld. Davon kann langfristig viel Gutes getan werden. Darauf besinnt sich die Kirche nun. Aber das ist schließlich auch ihre eigentliche Aufgabe.