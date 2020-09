Die Wahl im vergangenen Dezember hat er mit großer Mehrheit gewonnen, weil er den Briten vorgaukelte, er habe einen „fertigen Vertrag“ in der Schublade – wie jetzt jeder weiß, war das eine von vielen Unwahrheiten des Regierungschefs im Kontext des Brexits.

Von Anfang an haben Johnson und sein Chefberater Dominic Cummings an einem Szenario gebastelt, das der Europäischen Union die Schuld an allen negativen Folgen des EU-Ausstiegs in die Schuhe schieben kann. Dazu gehört nun auch das Drohgeschwätz zum von ihm unterschriebenen Ausstiegsvertrag – die Folgen interessieren ihn gar nicht. Bockig wie ein Kind riskiert Johnson die Zukunft und das Ansehen seines Landes, um seine Fehler und sein Unvermögen zu kaschieren.

Auch deshalb sollte sich die EU nicht auf seine Spielchen einlassen. Johnson hat die Brexit-Karte benutzt, um an die Macht zu kommen. Das allein zählt für ihn. Alles andere, wie beispielsweise verlässliches Regierungshandeln, ist für ihn unnötiges Beiwerk.