Dabei ist der Nachweis des ASP-Virus in einem auf deutschem Staatsgebiet verendeten Wildschwein erst der zweitschlimmste denkbare Fall. Der schlimmste tritt ein, wenn das Virus auf Hausschweine übergreift. So gefahrlos ASP offenbar für den Menschen ist, so verheerend ist er für das Tier. Ohne Impfstoff ist die einzige Abwehrstrategie: größtmögliche Hygiene und Abstand zwischen Wild- und Haustieren. Das gilt auch für Biobetriebe, so schwierig dies gerade für sie ist.

Immerhin hatten Behörden und Landwirte Zeit, sich vorzubereiten. Es heißt, es seien genug Zäune eingelagert, um betroffene Regionen abzuriegeln. Noch hofft die Branche, dass Exportbeschränkungen nur einzelne Regionen treffen, nicht das ganze Land. Da kann man nur darauf vertrauen, dass Deutschland auf chinesischen Landkarten groß genug dargestellt wird, damit man auch dort den Unterschied versteht.