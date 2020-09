Danke und Respekt!

Wahl in jeder Hinsicht besonders

Erst recht, da diese Wahl in jeder Hinsicht besonders war. Die Corona-Bedingungen haben es Politikern wie Parteien doppelt schwer gemacht, mit den Wählern ins Gespräch zu kommen. Manches ließ sich ins Internet verlagern, alles nicht. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer hatten dieses Mal ebenfalls eine besonders herausfordernde Aufgabe – und haben sie allem Anschein nach mit Bravour gemeistert. Auch das verdient ein großes Lob. Und dass die Wahlbeteiligung in Corona-Zeiten leicht gestiegen ist, darf als beachtlicher Erfolg gewertet werden.

Welche Trends aber lassen sich nun aus den Ergebnissen herauslesen? Die CDU verliert im Landesschnitt leicht, kann jedoch ih­ren Spitzenplatz souverän verteidigen. Ministerpräsident Armin Laschet, der ja CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat der Union werden will, darf das als Rückenwind werten.

Grüne jubeln zu Recht

Noch größer fällt der Jubel zu Recht bei den Grünen aus, die im Schnitt um mehr als sieben Prozentpunkte zulegen und der SPD, dem großen Verlierer dieses Wahlsonntags, bedrohlich nahe kommen. Unübersehbar dabei: Während die Themen der Grünen Hochkonjunktur haben, sind die Sozialdemokraten nicht nur für viele jüngere Wähler offenbar kaum mehr eine Option. Dass SPD-Landeschef Sebastian Hartmann sich dennoch zufrieden äußerte, wirkt regelrecht verstörend. In Ostwestfalen-Lippe hat der Amtsbonus mitunter stark gewirkt. So haben viele Wähler diejenigen wiedergewählt, die sie kennen und einschätzen können. Doch überall ist das Rennen längst noch nicht gelaufen. Nicht nur im Oberzentrum Bielefeld sowie in den Kreisen Minden-Lübbecke und Lippe geht der Wahlkampf in die Verlängerung. Hier wie auch andernorts wird erst nach der Stichwahl in 14 Tagen feststehen, wer Oberbürgermeister, Bürgermeister oder auch Landrat wird.

Und was bedeutet das alles für die große Politik? Nicht viel. Denn wer am Ende CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat der Union wird, ist nach diesem Sonntag so ungewiss wie vorher. Und für den Ausgang der nächsten Bundestagswahl gilt genau das Gleiche.