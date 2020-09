Für die SPD sieht’s düster aus

Pit Clausen (Bielefeld), Dr. Axel Lehmann (Kreis Lippe) und Ingo Ellerkamp (Kreis Minden-Lübbecke) kämpfen also nicht nur für sich selbst, sondern im besonderen Maße auch für das Ansehen ihrer SPD. Gewinnen alle drei, behält die Partei in OWL auf der Ebene der Oberbürgermeister und Landräte weiter mit 4:3 die Nase vorn. Wahrscheinlich ist das aber nicht – zumindest in Minden-Lübbecke geht CDU-Kandidatin Anna Katharina Bölling nach 46,3 Prozent im ersten Wahlgang als Favoritin in die Stichwahl.

Und läuft’s richtig schlecht, sieht’s für die SPD in Ostwestfalen-Lippe in 14 Tagen ähnlich düster aus wie jetzt schon im restlichen Nordrhein-Westfalen. Im schlechtesten Fall könnten die Sozialdemokraten sogar ein 1:6 kassieren. Was ins Bild passen würde, denn die politische Landkarte weist mittlerweile so wenig „Rot” auf, dass mancher Sozialdemokrat ziemlich schwarz sehen dürfte. Und in den Sternen steht, wie es der SPD gelingen könnte, die Wählerinnen und Wähler wieder flächendeckend für sich einzunehmen.

Laschets Rivalen suchen das Haar in der Suppe

Diese Schwäche ist es vor allem, die den Erfolg der CDU größer wirken lässt, als er tatsächlich ist. Doch muss sich Armin Laschet gar nicht dazu zwingen, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Dafür sorgen schon seine ebenfalls aus NRW stammenden Rivalen um den CDU-Vorsitz. In ihren Wahlanalysen kritisierten Friedrich Merz und Norbert Röttgen die Schwäche der eigenen Partei in den Großstädten sowie bei jungen Wählern.

Und die beiden haben durchaus Recht. Der Höhenflug der Grünen und die Aufsplitterung der politischen Landschaft gerade in Städten und Gemeinden machen auch der CDU schwer zu schaffen. Grund zu allzu großer Selbstzufriedenheit gibt es also nicht. Allerdings scheint Laschet davon momentan auch meilenweit entfernt zu sein. Und so wird man den Verdacht nicht los, dass Merz und Röttgen eher aus ureigenen Interessen und ein wenig krampfhaft nach Kritikpunkten suchen. Das mag zwar verständlich sein, hat aber mit einer aufrichtigen Analyse der Kommunalwahlergebnisse nur noch begrenzt etwas zu tun.