Belarus ist ein Problem für Putin

Gegen den mutigen und kreativen Widerstand findet Lukaschenko kein Mittel. Also ruft er Bruder Putin um Hilfe. Allerdings sind die Dinge hier komplizierter als im Sandkasten. Russland hätte zwar die wirtschaftliche, militärische und politische Macht, um die Verhältnisse im Nachbarland nach eigenen Vorstellungen neu zu ordnen. Aber wie genau?

Schwierige Strategiefindung

Für Putin ist es in der Belarus-Krise sehr viel schwieriger, eine Strategie zu entwickeln als 2014 in der Ukraine. Die Krim mit ihrer russischen Geschichte ließ sich „heimholen“, und der Donbass diente als Basis zur dauerhaften Destabilisierung. Im Fall Belarus ergibt aber eine Eroberung so wenig Sinn wie das Schüren von Unruhen.

Im Gegenteil: Gesucht wird ein Plan für ein stabiles, moskautreues Belarus, das nicht zum Hort westlich-liberaler Ideen wird.

Korken aus der Flasche gezogen

Dafür aber könnte es bereits zu spät sein. Die Demokratiebewegung in Belarus hat nach der gefälschten Präsidentschaftswahl den Korken aus der Flasche gezogen und den Geist der Freiheit herausgelassen. Es ist deshalb schwer vorstellbar, dass sich die Menschen im Land noch einmal mit einer aufgezwungenen Lösung zufriedengeben, sogar ohne Lukaschenko. Sie sind den russischen Nachbarn wohlgesinnt, wollen aber selbst über ihre Zukunft entscheiden.

Deshalb ist auch die Vollendung des russisch-belarussischen Unionsstaates, der auf dem Papier längst existiert, nicht der Königsweg für Putin. Denn faktisch käme das einer Übernahme gleich. Der Kreml wird also vermutlich auf Zeit spielen. Das wiederum könnte der Opposition in Belarus neue Handlungsspielräume eröffnen.