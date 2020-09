Wie – so wenige? Das werden jene 47 Prozent der Bevölkerung fragen, die sich jüngst in einer Umfrage für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge ausgesprochen haben. Was – so viele? So wird die Reaktion jeder 39 Prozent lauten, die gegen eine Aufnahme sind. Der Koalitionspartner SPD fügt sich dem Kompromiss mehr, als dass er ihn begrüßt. Der Opposition sind es je nach Couleur zu viele oder zu wenige, die kommen dürfen.

Das Vorhaben ist dennoch richtig. Aufnahme finden sollen bereits als schutzbedürftig anerkannte Familien mit Kindern. Hartherzigkeit diesen Menschen gegenüber kann niemand wollen.

Zugleich vermeidet die Kanzlerin jedes Signal, dass Deutschland auch diese Krise im Alleingang und gegen die in Europa verabredeten Regeln lösen will. Denn eine Krise ist es ja unstrittig, was sich da auf Lesbos und anderswo abspielt. Unwürdige Unterkünfte, überlange Verfahren: Viel zu lange hat die europäische Staatengemeinschaft weggeschaut.

Merkels Mahnung, dass in der Flüchtlingsfrage ein europäisches Gesamtkonzept notwendig sei, ist deshalb richtig. Mit mehr Geld aus Brüssel und viel mehr Personal aus den Mitgliedsländern muss es endlich möglich sein, die Verfahren zu beschleunigen und die Flüchtlinge bis zu einer Entscheidung menschenwürdig zu versorgen. Es ist eine Schande, dass Europa bislang nicht einmal das zustande gebracht hat.