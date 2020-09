Die Corona-Krise, die auch noch 2021 alle schuldenfinanzierten Vorhaben rechtfertigt, bringt Union und SPD in die glückliche Lage, im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs nicht über Finanzierungsfragen streiten zu müssen. Das kann den Koalitionsparteien an den Wahlurnen helfen, weshalb auch keiner der Koalitionspartner die abermalige Aussetzung der Schuldenbremse infrage gestellt hat.

Das dicke Ende kommt in den Folgejahren. Dann müsste sich eine nächste Regierung von den vielen schönen Programmen und Mehrausgaben, die in der Corona-Krise überwiegend sinnvoll waren, wieder verabschieden, wenn sie denn die Schuldenbremse wirklich wieder einhalten will. In den Jahren 2022 bis 2042 klafft eine Haushaltslücke von insgesamt über 40 Milliarden Euro, obwohl alle Finanzpolster aufgelöst werden sollen.

Das Loch wird die nächste Regierung stopfen müssen

Dieses Loch zu stopfen, überlässt die amtierende Regierung lieber der nächsten. Ausgaben im Haushalt zu kürzen, war noch nie eine Angelegenheit, der sich Politiker mit Hingabe widmen. Kürzungen sind auch deshalb schwer, weil die große Koalition in vielen Feldern neue Rechtsansprüche geschaffen hat, die sich nicht so einfach zurückdrehen ließen. So wurden etwa für Rentner, Familien und Arbeitslose deutlich mehr und bessere Leistungen geschaffen, die dauerhaft finanziert werden müssen.

Der goldene Weg aus der Haushaltsklemme wäre eine rasche Rückkehr zum soliden Wirtschaftswachstum und dem hohen Beschäftigungsstand der Vorkrisenzeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bald gelingt, ist nicht gering. Angesichts der enormen Herausforderungen der Zukunft – Klima-Krise, Demografie- Krise, Migrations- Krise – wird eine bloße Rückkehr zum Zustand der Vor-Corona- Zeit aber gar nicht ausreichen. Dass es künftig wieder Steuererhöhungen geben wird, ist daher sehr wahrscheinlich. Nach der Corona-Krise muss die Klima-Krise bewältigt werden. Für einen besseren Klimaschutz und den notwendigen Transformationsprozess in der Industrie hin zu einer grüneren Produktionsweise sind Abermilliarden an Investitionen notwendig, die wohl überwiegend der Allgemeinheit aufgebürdet werden.

Hinzu kommt die Demografie-Krise: In der alternden Gesellschaft sinkt die Zahl derer, die Einkommen erwirtschaften und Steuern sowie Beiträge zahlen. Wer also viel verdient oder vermögend ist, darf sich in den kommenden Jahren auf steigende Belastungen einstellen.