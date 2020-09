Irrlichternder Anführer in Minsk

Doch dann passierte zunächst einmal – nichts. Alles normal, meldeten Warschau und Vilnius. Nicht nur dort reibt man sich die Augen. In Brüssel kommt die Nato mit den Dementis kaum hinterher. Und selbst in Moskau überwiegen die irritierten Stimmen. Vor allem aber erreicht Lukaschenko die überwältigende Mehrheit der Menschen in Belarus nicht mehr mit seinen erratischen Auftritten.

Mal zeigt er sich mit Kalaschnikow in der Hand und droht mit dem Militär. Dann wieder erklärt er, das Leben im Land gehe seinen ganz normalen Gang. Am Wochenende seien halt ein paar Leute mehr als sonst unterwegs. In Wirklichkeit protestieren Zehntausende.

Bei all dem vermittelt Lukaschenko zunehmend den Eindruck eines irrlichternden Anführers, der nach 26 Jahren Alleinherrschaft einfach nicht verstehen kann, dass ihm niemand mehr folgen mag. Also droht er möglichst laut und offenbart dadurch erst recht seine Schwäche.

Dabei hatte sich Lukaschenko doch soeben erst die Unterstützung Wladimir Putins gesichert. Ruhe bewahren und auf Zeit spielen: Das war die Botschaft, die der russische Präsident bei dem Treffen aussandte. Doch Lukaschenko fehlt die Ruhe. Seine Hyperaktivität zeugt eher von Panik.

Das birgt Chancen, aber auch ein hohes Risiko. Es gibt berechtigte Hoffnung, dass Putin irgendwann ein Einsehen haben und Lukaschenko fallen lassen könnte. Schließlich ist es ein offenes Geheimnis in Minsk und Moskau, dass der Kremlchef mit einem weniger starrsinnigen Präsidenten im Nachbarland besser leben könnte. Natürlich müsste die Russlandnähe gesichert bleiben. Das Problem ist nur: Eine konkrete personelle Alternative ist nicht in Sicht.

Ohnehin sollten sich die Menschen in Belarus darauf einstellen, dass ihre demokratischen Freiheitsträume auch bei einem Abgang Lukaschenkos nicht sofort und ohne Kompromisse in Erfüllung gehen. Andererseits wäre ein Wechsel im Präsidentenamt mehr als nur ein Zeichen des Aufbruchs.