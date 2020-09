Lindner aber wäre nicht Lindner, hielte er sich lange mit Selbstzweifeln auf. Prompt ließ er einen ziemlich peinlichen Spruch auf Kosten der nun ehemaligen Generalsekretärin Linda Teuteberg folgen. Und dann überraschte Lindner mit der vollmundigen Ansage, seine Zukunft als Parteichef vom Erfolg bei der nächsten Bundestagswahl und einer Regierungsbeteiligung der FDP abhängig zu machen.

Das ist mutig angesichts der derzeitigen Umfragen, die die FDP rund um die Fünf-Prozent-Hürde sehen und Union und Grünen zusammen eine komfortable Mehrheit in Aussicht stellen. Und noch viel größere Sorgen muss es dem liberalen Lautsprecher Lindner machen, dass seine FDP im aktuellen Diskurs kaum ei­ne Rolle spielt. Dabei müssten die Zeiten für die Liberalen angesichts massiver Einschränkung von Bürgerrechten und ei­nem beängstigend hohen Maß an staatlichen Interventionen in die Wirtschaft doch ei­gentlich golden sein.