Seine Weigerung, mit einer Rassismus-Studie Licht ins Dunkel zu bringen und die Idee, stattdessen generell den Rassismus in der Gesellschaft durch eine Studie untersuchen zu lassen, greifen zu kurz. Zu viele Fragen stehen nach den zu vielen „Einzelfällen“ rechtsextremistischer Netzwerke in den Sicherheitsbehörden im Raum.

Eine Studie, die den Rassismus und Extremismus in der gesamten Gesellschaft unter die Lupe nähme, könnte Erklärungen für das „Reichsbürger“- Phänomen liefern. Warum entwickeln sich Menschen, die alle Vorzüge und Leistungen des demokratischen Rechtsstaates genossen haben, zu Gegnern dieses Staates, verneinen sogar dessen Existenz? Diese Analyse könnte jedoch nur am Rande untersuchen, wie ausgerechnet Polizisten, die den Rechtsstaat repräsentieren und sein Funktionieren garantieren sollen, Sympathien für „Reichsbürger“ entwickeln. Die Antwort auf die Spezialfrage ist wichtig: Wie können Staatsdiener zu Staatsleugnern werden?

Eine Rassismus-Studie als Spezialuntersuchung der Bedingungen und Entwicklungen in den Sicherheitsbehörden könnte auch zu einer generellen Entlastung der Polizisten beitragen, wenn ihr der Nachweis gelänge, dass die 300 000 Polizisten nahezu ausschließlich das rechtsextremistische Gedankengut einiger ihrer Kollegen ablehnen. Sie wäre dann um so nützlicher, weil sie Anschauungsmaterial dafür liefern könnte, wie Dienststellen sich besser gegen solche Tendenzen wappnen, wie die Sensibilität für das Abrutschen von Kollegen gestärkt und Strategien für mehr Transparenz entwickelt werden.

In der Wirklichkeit des deutschen Föderalismus ist das von herausragender Bedeutung. Wenn in Hessen und Sachsen Auffälligkeiten publik werden, kann von regionalen Besonderheiten nur so lange gesprochen werden, wie es keine vergleichbaren Tendenzen in anderen Bundesländern gibt. Der Erkenntnisgewinn von NRW-Innenminister Herbert Reul nach dem Aufspüren des Netzwerkes aus Dutzenden von NRWPolizisten spricht Bände. Auch er hatte zuvor „nicht für möglich gehalten“, was er dann erklären musste. Sinnvoll für alle wäre es, wenn Wissenschaftler erforschen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede diese und viele weitere Vorgänge aufweisen.