Tarifverhandlungen sind so ein Ritual. Kaum liegen die Forderungen einer Gewerkschaft auf dem Tisch, folgt das Angebot der Arbeitgeber. Oder es folgt – besondere Form der Provokation – nicht. In beiden Fällen ist es eher dazu angetan, die Kampfbereitschaft der Beschäftigten zu stärken. Prompt lassen die Warnstreiks nicht lange auf sich warten. Dabei wissen beide Seiten nur zu gut, dass am Ende ein Kompromiss stehen muss. Gute Verhandlungsführer haben daher das mögliche Ergebnis schon in der Schublade. Es vor der Zeit herausholen? Geht nicht. Denn Tarifauseinandersetzungen haben auch intern eine wichtige Funktion: Sie sollen Mitglieder bei der Stange halten und vielleicht neue hinzugewinnen – natürlich auf Kosten der Geschäftspartner, Verbraucher, Kunden. Immerhin lernen diese die Dienstleistungen und Produkte, für die sie anschließend auch mehr bezahlen müssen, noch mehr zu schätzen.

Jeder in Deutschland hat schon andere Probleme

Und in diesem Jahr? Es sieht ganz danach aus, als gehe alles den gewohnten rituellen Gang. Jedenfalls im öffentlichen Dienst. Als gäbe es nicht die Pandemie. Als wären Busse und Straßenbahnen nicht monatelang fast leer herum gefahren. Als hätten sich die Warteschlangen vor den Behörden nicht noch verlängert – nur weniger sichtbar, da in die Online-Welt verlagert. Als hätten andererseits Klinik- und Pflegepersonal nicht mehr verdient als Applaus von den Balkonen.

Doch ehrlich: Deutschland – Staat, Wirtschaft, jeder Einzelne – hat andere Probleme. Noch ist es Zeit, nicht schon die nächste Eskalationsstufe im Tarifritual zu zünden. Noch ist es Zeit, die Zettel mit möglichen Kompromissen aus den Schreibtischen zu ziehen und in einer kurzen oder langen Tarifsitzung in Übereinstimmung zu bringen. Und sei es für eine Übergangslösung, bis die Zeit wieder eine andere ist.