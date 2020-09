Drei Jahre später gab es im Evangelischen Klinikum Bethel viel mehr als nur die Schilderung einer Patientin. Es gab eine angebrochene Flasche Narkosemittel, die im Bett einer Frau lag – ein Beweisstück. Und es gab die Aussagen zweier Patientinnen, die Philipp G. als Verdächtigen benannten.

Doch anstatt die Aufklärung in die Hände der Kripo zu legen, machten sich die Kliniker selbst ans Werk. Sie ließen angeblich Laboruntersuchungen machen, befragten den beschuldigten Arzt und kamen zu dem Ergebnis, alles sei in Ordnung. Wie viele Patientinnen nach dieser fatalen Fehleinschätzung noch zum Opfer wurden, werden die Ermittlungen der „EK Medicus“ in den nächsten Wochen zeigen.

Dass Ärzte und Geschäftsführer des Klinikums spätestens nach dem Fall Niels Högel, der in norddeutschen Krankenhäusern mehr als 100 Patienten getötet hat, nicht viel sensibler waren, erschreckt. Ob es Blauäugigkeit war oder die Angst, den Ruf des Krankenhauses zu beschädigen, ist letztlich egal. Das Klinikum Bethel hat das Vertrauen vieler Menschen verspielt – und damit auch vielen seiner Mitarbeiter geschadet, die sich Tag und Nacht reinhängen und nichts mit diesem Fall zu tun haben.