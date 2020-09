Parteitag mit begrenzter Aussagekraft

Die Antwort lautet: In ernsten Zeiten schon. Seine 52-minütige programmatische Parteitagsrede intonierte Söder ganz bewusst ruhig appellierend statt emotional aufpeitschend. Eindringliche Mahnungen vor den Corona-Gefahren, Werben für den Kurs der regionalen und privaten statt der landesweiten und beruflichen Einschränkungen, dazu viel Lob für alle, die sich verantwortlich verhalten. Das beherrschte den Großteil seiner Redezeit. Unter die Haut gingen die von ihm als Beispiel für die Verschiebung der Debatte Richtung Hass verlesenen Morddrohungen gegen ihn persönlich.

Viel fürs Image getan

Und eine Nachricht, die nun auch die anderen Ministerpräsidenten unter Zugzwang setzt, hatte er sich auch überlegt: Das Verbot der Reichskriegsflagge in Bayern, weil damit Rechtsextremisten ihre Gegnerschaft zur Demokratie ausdrückten. Das war eine sehr konkrete Antwort auf die von ihm analysierten Versuche, ganz rechts Anhänger für eine Art „Corona-Pegida“ zu sammeln.

Die beim ersten virtuellen kleinen Parteitag mit knapp hundert Teilnehmern gesammelten Erfahrungen hatten die IT-Spezialisten der CSU offenbar sehr gründlich ausgewertet. Jedenfalls zeigten sie, wie eine Online-Veranstaltung auch mit weit über 700 Delegierten ablaufen kann. Die CSU als diskussions- und entscheidungsfreudige Partei tat viel für das Image, modern und offen zu sein. Nach zweieinhalb Stunden hatte Blume bereits 14 Anmeldungen zur Voll-, Probeoder Online-Mitgliedschaft auf seinem Tablet. Und der Parteitag hatte Lust, über das eigentlich vorgesehene Ende hinaus in der Antragsberatung noch weiterzumachen, weil es gerade so gut lief.

Es ging bei der CSU nicht um wichtige Personalentscheidungen. Dafür schreibt das Parteiengesetz – noch – die physische Präsenz der Delegierten vor. Es ging auch nicht darum, schicksalhafte Richtungsentscheidungen zu treffen. Es war ein Parteitag der christsozialen Präsenzpflege. Zudem versicherte Söder an die Delegierten gewandt erneut, dass sein Platz „bei euch“ sei, also „hier in Bayern“. Wie eine Partei das empfindet, kommt gewöhnlich in der Länge und der Lautstärke des Beifalls zum Ausdruck. Der fand dieses Mal nur in Form lautloser „Like“-Daumen Ausdruck, die beim Livestream über den Schirm liefen. Es blieb somit ein Parteitag der gebremsten Aussagekraft.