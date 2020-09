Die CDU muss enttäuscht sein

Anderorts guckten die CDU-Kandidaten jedoch erstaunlich oft in die Röhre. So bleibt das prestigeträchtige Amt des Bielefelder Oberbürgermeisters weiter in SPD-Hand – am Ende setzte sich hier Amtsinhaber Pit Clausen klar gegen CDU-Mann Ralf Nettelstroth durch. Und auch Dr. Axel Lehmann konnte für die SPD seinen Posten als Landrat in Lippe gegen CDU-Herausforderer Jens Gnisa souverän verteidigen. Noch bitterer aber dürften für die Christdemokraten die Schlappen ihrer Kandidaten gegen parteilose Konkurrenten in den Kreisstädten Gütersloh und Höxter sein. Und selbst in einst „schwarzen“ Hochburgen wie Marienmünster und Lichtenau setzte es deutliche Niederlagen.

Was beweist: Uneinnehmbare Bastionen gibt es auch für die CDU immer weniger. Einmal mehr zeigt sich, wie bunt die politische Landschaft auf kommunaler Ebene geworden ist. Und mit den Grünen ist vielerorts längst eine dritte ernst zu nehmende Partei im Spiel. So wird nicht nur Bonn demnächst von einer Grünen regiert, auch in Aachen und in Wuppertal stellen die Grünen nun den Oberbürgermeister. So ist die Öko-Partei der wahre Gewinner der NRW-Kommunalwahl 2020.