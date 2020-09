Zum einen war der Republikaner bei Weitem nicht ein so erfolgreicher Unternehmer, wie er stets der Öffentlichkeit weismachen will. Denn seinen Einnahmen stehen chronische Verluste gegenüber, mit denen es Trump vermeidet, Steuern zu zahlen. Mehr als eine Milliarde US-Dollar beträgt die Schuldenlast, und die Hälfte davon ist in den kommenden Jahren rückzahlbar. Die Uhr scheint hier in Richtung Mega-Pleite zu ticken.

Jede Menge Detailfragen

Zum anderen ist es dem Durchschnittsbürger im Land, der jedes Jahr brav Tausende Dollar an die Steuerbehörde IRS überweist, nur schwer zu vermitteln, dass der „Milliardär“ Trump beispielsweise 2016 und dann im ersten Jahr seiner Präsidentschaft gerade einmal 750 Dollar an den Fiskus schickte und in zehn von 15 Jahren gar keine Einkommensteuern zahlte.

Hinzu gesellen sich jede Menge Detailfragen – wie die Bedeutung von Zuwendungen ausländischer Staaten an Trump-Betriebe oder der steuermindernde Abzug von fast einer dreiviertel Million Dollar, die an Tochter Ivanka als „Beraterin“ ging. Dass es für einen Super-Bruttoverdiener wie Trump überhaupt möglich ist, seine Steuerverpflichtungen so dramatisch herunterzurechnen, bedeutet aber auch, dass etwas im gesamten fiskalischen System der USA faul ist.

Doch am dramatischsten ist immer noch dieser Eindruck: Der Präsident, der immer einen Blick in seine Steuer-Geschichte vermeiden wollte, ist ein Kaiser ohne Kleider, der geschäftlich am Abgrund zu stehen scheint.