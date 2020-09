Und es sind nur wenige Tage vergangen, seitdem der mutmaßliche Hauptverantwortliche – der damalige oberste VW-Boss Martin Winterkorn – weiß, dass er sich vor den Richtern gleich in zwei Strafverfahren verteidigen muss : Um Betrug geht es in einem, um Manipulationen der Aktienmärkte im zweiten Prozess.

Auch wenn viele VW-Käufer von Zahlungen des Konzerns profitierten, sehnen sich Betroffene, aber wohl auch die meisten Bundesbürger nach einer personalisierten Gerechtigkeit. An Winterkorn und Stadler macht sich plastisch fest, was die Menschen an dreisten Manipulationen in der Autobranche erlebt haben.

Für Transparenz sorgen

Die Richter müssen nicht nur die Vergehen der VW-Führungsriege ahnden, sondern auch das korrigieren, was das Unternehmen in den vergangenen Jahren versprochen, aber nicht gehalten hat: für Transparenz zu sorgen. Die VW-Strategie, hinter einer Mauer des Schweigens darauf zu hoffen, dass eine gründliche Aufklärung verhindert wird, muss endlich offengelegt werden.

Die Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, mit welch perfiden Methoden VW zunächst manipuliert und dann unter den Tisch gekehrt und Methoden verharmlost hat, die ohne Zweifel hochkriminell waren.

Hoffnung macht die Aussicht, dass schon im Stadler-Prozess beteiligte Ingenieure als Kronzeugen offenlegen, welche Machenschaften im Konzern an der Tagesordnung waren. Mithilfe dieser Zeugen müssen die Gerichte zeigen, dass die deutsche Justiz im Kampf gegen die Vergehen der Autobosse kein zahnloser Tiger ist.

Über Gesetzesverstöße hinweggesehen

Weder Stadler noch Winterkorn wird nachzuweisen sein, dass sie die Abgasmanipulationen konkret in Auftrag gegeben haben. Doch hatten sie allem Anschein nach früh genaue Einblicke und haben in ihrem Verantwortungsbereich vermutlich über Gesetzesverstöße hinweggesehen und damit ehrgeizige Ingenieure zu strafbaren Handlungen verleitet. Denn die spätere Aufarbeitung der Diesel-Affäre zeigt, dass im VW-Konzern die Ethik des ehrbaren Kaufmanns nicht weit verbreitet war.

Den Topmanagern drohen bei einer Verurteilung nicht nur hohe Haft- oder Geldstrafen. Der VW-Konzern dürfte seine ehedem höchsten Angestellten auf Druck der Aktionäre auch mit Schadenersatzklagen überziehen. Immerhin hat das Debakel das Wolfsburger Unternehmen bislang schon rund 32 Milliarden Euro gekostet.