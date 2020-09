Verständlich, aber lebensfremd

Falsch ist allerdings auch, die Gastronomen dafür in die Pflicht zu nehmen, dass alle ihre Gäste fortan korrekte Angaben machen. Servicepersonal, das die Besucher um den Ausweis bittet und die Daten womöglich gemeinsam in Listen einträgt – diese Vorstellung ist ebenso lebensfremd wie der mittlerweile gescheiterte Versuch, Schaffner bei Ver­stößen gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn Bußgelder eintreiben zu lassen.

Wenn der Staat – also Politik und Behörden – mehr Kontrolle will, dann muss er selbst mehr kontrollieren und zu diesem Zweck gegebenenfalls das Personal in den Ordnungsämtern aufstocken. Behördliche Aufgaben lassen sich nicht einfach so an Verkehrsbetriebe oder Gastronomen wegdelegieren.

