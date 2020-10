Die Hände auch mal still halten

Die Politiker haben sich hierzulande daran gewöhnt, Entscheidungen schnell zu treffen. Doch was gut war zur Bekämpfung der Pandemie, erweist sich an anderer Stelle als Bumerang. Manchmal wäre es besser, Minister würden ihre Hände ein wenig länger still halten. Beispiel: Das von Hubertus Heil geplante Recht auf Homeoffice .