Leider nur ein Revolutiönchen

Mit seiner Pflegereform will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Eigenanteil an den Kosten für stationäre Pflege bei 700 Euro deckeln . Was auf den ersten Blick nach einer Revolution für Heimbewohner und deren Angehörige aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinschauen lediglich als ein Revolutiönchen – wenn überhaupt. Denn die Gesamtkosten für einen Platz im Pflegeheim liegen auch in Zukunft deutlich höher als jene in den Raum gestellten 700 Euro. Durch Investitions-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten steigt der monatliche Eigenanteil auf durchschnittlich mehr als 2000 Euro an. Eine Summe, die viele Heimbewohner oder deren Angehörige nicht aufbringen können.

Von Mirko Heuping