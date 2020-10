Hoffen auf den Nobelpreis

Swetlana Tichanowskaja reist auf der Suche nach Unterstützung durch halb Europa. Die belarussische Oppositionsführerin spricht mit den Außenministern der EU in Brüssel, trifft den polnischen Premier in Warschau und empfängt den französischen Präsidenten in ihrem litauischen Exil. Nun ist Tichanowskaja in Berlin . Dort bitten am Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas zum Gespräch. Mehr geht kaum in Europa.

Von Ulrich Krökelund