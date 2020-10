Nackte Zahlen statt Antworten

Dass die Rentenreformen der zurückliegenden Jahre ihre Wirkung zeitigen, belegt eine andere Seite der Rentenstatistik: Die Menschen gehen zunehmend später in Rente, was sich allerdings in eher kleineren Schritten vollzieht. Weil die Menschen länger leben, also länger Rentner sind, muss die Renten­versicherung das Finanzpolster aufbauen, diese Leistung auch länger erbringen zu können. Das geschieht, indem die Arbeitnehmer länger arbeiten, ­also für eine längere Zeit auch Beiträge entrichten.

Politik am Zuge

So weit die Selbstverständlichkeiten aus dem neuen Rentenatlas . Die drängenden Fragen nach Notwendigkeit und Ausmaß der Reformen in den gesetzlichen Sozialversicherungen werden in dem Bericht der Versicherer natürlich nicht beantwortet. Da ist die Politik am Zuge, die sich seit Jahrzehnten um Antworten darauf bemüht, wie diese Sozialsysteme den demografischen Wandel beherrschbar machen können.

Zum einen geht es darum, wie in der Rente die immer weiter sinkende Zahl von Beitrags­leistenden die Finanzierung der wachsenden Rentnergeneration gewährleisten kann, zum anderen geht es darum, wie die gesetzliche Krankenversicherung ein Gesundheitssystem mit ei­ner immer weiter wachsenden Zahl von Fällen als Folge der Überalterung der Gesellschaft zu bezahlbaren Kosten aufrechterhalten kann.

Ergebnis mehr als dürftig

Ganz zu schweigen vom medizinischen Fortschritt, der neue Ausgaben verursacht. Das Ziel der Bundesregierung, den Beitragssatz für diese Sozialversicherungen in Summe dauerhaft bei 40 Prozent zu deckeln, dürfte nicht aufgehen. Durchaus belastbare Prognosen gehen nämlich von einem Anstieg auf bis zu 49 Prozent in den kommenden 20 Jahren aus; eine Belastung für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Mit Blick auf die zukünftige Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung ist das Ergebnis der eigens dafür eingesetzten Rentenkommission als mehr als dürftig, ja letztlich ist es sogar als ­enttäuschend einzustufen. Wahrlich kein großer Wurf.

Spätestens nach der Bundestagswahl rücken diese Probleme auf den Kabinettstisch einer neuen Regierung.