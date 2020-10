Jede antisemitische Äuße­rung ist eine Schande für unser Land. Und: Anti­semitismus beginnt nicht mit Beschimpfungen, nicht erst damit, dass – wie kürzlich in Hamburg – ­Juden vor der Gemeinde angegriffen werden. Was in Bluttaten wie dem Anschlag in Halle vor einem Jahr endet, beginnt mit Vorurteilen.

Nicht so unverhüllt wie einst

Antisemitische Denkmuster sind tagtäglich millionenfach zu lesen in den sozialen Netzwerken, sie sind auf Demos zu hören und zu sehen. Nur treten sie meist nicht so un­verhüllt auf wie einst – die Antisemiten 2.0 nutzen Chiffren und Symbole. Von den „Eliten, die die Welt beherrschen“ oder der „Finanzclique um George Soros“ ist es ein gedank­licher Trippelschritt zu ­Joseph Goebbels’ „internationalem Finanzjudentum“. Eliten quälten Kinder in un­­terirdischen Lagern, lautet eine in der QAnon-Bewegung verbreitete Verschwörungstheorie. Das ist eine moderne Variante des ­uralten Ritualmord-Vorwurfs.

Das „Q“ der QAnon-Komplottisten war auf vielen Corona-Demos zu sehen, ebenso Davidsterne mit der Aufschrift „ungeimpft“. Letzteres ist nicht nur geschmacklos, es verharmlost den NS-Völkermord, der nicht erst mit dem Vernichtungslager Auschwitz, sondern mit der Ausgrenzung und Stigmatisierung der jüdischen Deutschen begann.

Während die antijüdischen Straftaten laut Verfassungsschutz „erheblich“ zunehmen, sind bei Gedenkanlässen wie am Freitag in Halle wieder wohlgewählte Worte der Solidarität zu hören. Diese Solidarität ist nicht nur Auf­gabe der Politik und der Sicherheitskräfte, sie muss Auftrag für alle Bürger eines Landes sein, das sich in seine Verfassung geschrieben hat, niemand dürfe wegen Abstammung, Sprache, Herkunft oder Religion benachteiligt werden. Wo immer Antisemitismus sein Gesicht zeigt, offen oder angedeutet, von rechts, von links oder von muslimischer Seite, ist ­Widerspruch Bürgerpflicht für jeden, der sich den Werten dieses Landes verpflichtet fühlt. Mehr noch: Es ist Menschenpflicht.