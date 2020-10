Die zweite Welle ist da

Angela Merkel stellte in der vergangenen Woche ein Szenario vor, das es in sich hatte. Deutschland drohten bis Weihnachten 19.200 Neuinfektionen, hatte sie vorgerechnet – und dabei eine regelmäßige Verdopplung der Infizierten-Zahlen angenommen. Manch einer schalt sie dafür als Kassandra. Nun liegen die Infektionen der letzten Tage sogar über dem Szenario – ein Warnsignal.

Zu gut eingerichtet

Es ist gut und richtig, wenn die Bundeskanzlerin das Gespräch mit den Oberbürgermeistern sucht. Es braucht allgemein gültige Lösungen für die Metropolen – und auch klare Sanktionen . Und ein scharfes Nachdenken über Beherbergungsverbote: Wenn Familien und Schüler in den Herbstferien alle daheimbleiben, könnte sich das Risiko in den bevölkerungsreichen Städten sogar verschlimmern.

Die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich in der Pandemie zu gut eingerichtet hatte. Es war ein Super-Sorglos-Sommer, Erleichterung war das vorherrschende Gefühl.

Nur wenige Hausaufgaben gemacht

Doch Hausaufgaben wurde vonseiten der Politik nur wenige gemacht. Lüftungskonzepte für Schulen, öffentliche Einrichtungen und Gaststätten blieben aus, es entspann sich lediglich eine Diskussion über Heizpilze. Warum waren die Maskenregeln lange Zeit so uneinheitlich? Gab es verstärkte Anstrengungen für mehr Pflegekräfte in den Kliniken, für Helfer in sozialen Einrichtungen? Die Debatte wurde mit der Auszahlung von Einmal-Prämien abrupt beendet.

Nach wie vor tragen die Menschen die Einschränkungen des Lebens im Kampf gegen die Pandemie mit. Nur zwölf Prozent empfinden die geltenden staatlichen Schutzmaßnahmen als übertrieben. 64 Prozent halten sie für richtig, 23 Prozent sind sogar für schärfere Regeln. Es ist ein Pfund, das die Kanzlerin nun schnell nutzen sollte. Merkel richtet sich zu Beginn der Pandemie via Fernsehansprache an die Bürger, um sie auf die Pandemie einzuschwören. Es ist der richtige Zeitpunkt, es wieder zu tun.