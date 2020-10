Fest steht: Die nun in Sölden angeordnete Arbeitsquarantäne schränkt die Freiheit der dort Beschäftigten massiv ein. Auch wenn das Leben in der Großstadt vielleicht noch andere Verlockungen mit sich bringt als auf dem flachen Land in Niedersachsen: Kritiker, denen die jetzigen Einschränkungen ihrer Freiheit schon zu weit gehen, sollten sich vor Augen halten, dass damit schlimmere Zustände hoffentlich vermieden werden können. Diese Erkenntnis ist mindestens so wichtig wie der ewige und auch richtige Fingerzeig auf die Fleischbranche.