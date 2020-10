Der Amtsinhaber schlug sich besser als beim ersten Aufeinandertreffen, als er durch sein aggressives Herumpoltern verstörte. Trump gab sich zivilisierter, wohl auch, weil ihm sonst das Mikrofon abgedreht worden wäre.

Joe Biden wirkte gut vorbereitet

Doch Joe Biden behielt auch diesmal die Oberhand. Er konnte jeden Angriff kontern, wirkte gut vorbereitet und pointiert. Aus der Deckung holte Trump Biden nicht. Der demokratische Herausforderer bestach durch einen präsidialen Auftritt und vermittelte die Botschaft: „Ich werde mich um alle Amerikaner kümmern.“ Die ganz scharfen Attacken gegen Trump besorgte ohnehin zwei Tage zuvor Bidens stärkster Fürsprecher: Barack Obama.

Verloren ist die Wahl für Trump aber noch nicht. Vor vier Jahren gelang ihm bei einem ähnlichen Rückstand kurz vor der Stimmabgabe die befreiende „October Surprise“, ein Überraschungscoup, der ihn aus dem Umfragetief holte. Das FBI kündigte damals neue Untersuchungen in der E-Mail-Affäre Hillary Clintons an.

Trumps Lager setzt auf das Thema Ukraine

Jetzt hoffen die Republikaner auf angeblich neue Informationen auf einem Laptop über das Ukraine-Engagement von Bidens Sohn Hunter. Auch wenn trumpnahe Medien das Thema pausenlos befeuern, zündet es nicht wie erhofft. Angesichts der zahlreichen Affären Trumps wirken die Vorwürfe für europäische Ohren ohnehin lächerlich.

Dass Trump kurz vor Toresschluss noch einmal den Tonfall ändert und auf einen sachlicheren Auftritt setzt, hat strategische Gründe. Er versucht verzweifelt, weiße, gebildete Frauen in den Vorstädten zu mobilisieren, setzt auf das Thema Sicherheit. Dabei wertet er mit rassistischen Untertönen Proteste gegen Polizistenmorde als Machwerk eines marodierenden schwarzen Mobs ab.

Ablenken von der Pandemie

Kann er so einfach von seinem Versagen angesichts der Pandemie ablenken? Wohl kaum. In dieser Phase der nationalen Krise kommt es darauf an, Vertrauen und Empathie auszustrahlen. Hier punktet Biden. Der „Don’t worry, be happy“- Tonfall Trumps ist völlig unangebracht. „Sorgt euch nicht, seid glücklich“ – das werden Hunderttausende US-Bürger, die wegen Corona nahe Angehörige verloren haben oder als Arbeitslose bald ohne Krankenversicherung dastehen könnten, ihm nicht mehr abnehmen.