Ein Funken Hoffnung

Jens Spahn hat der coronagestressten Gesellschaft (und vermutlich auch sich selbst) nun tatsächlich einen Funken Hoffnung spendiert. Womöglich könnte es schon Anfang kommenden Jahres für Deutschland einen Impfstoff gegen das Virus Sars-CoV-2 geben. Dem Vernehmen nach sollen das Mainzer Unternehmen Biontech und die Tübinger Firma Curevac nah dran sein – so nah, dass Spahn die 16 Bundesländer schon einmal angeschickt habe, rund 60 Impfzentren zu benennen. Klingt gut, klingt verheißungsvoll – ist aber auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Denn die Aussage des Bundesgesundheitsministers ist im selben Maße gefährlich, wie sie Erleichterung versprechen soll. Wehe, wenn diese Hoffnung enttäuscht wird!

Wettlauf gegen die Zeit

Milliarden Menschen auf diesem Erdball wünschen sich nichts mehr als eine Erlösung, mindestens jedoch ein wirksames Abwehrmittel gegen das Coronavirus und die damit einhergehende Covid-19-Erkrankung. Ob die Impfstoffkandidaten wirken – oder eben nicht! – soll nun in Phase drei der Erkundung herausgefunden werden. Mehrere Unternehmen befinden sich dabei in einem Wettlauf gegen die Zeit. Es geht um die Gesundheit der Weltbevölkerung und um ein gigantisches Geschäft.

Wer soll den Impfstoff zuerst bekommen und wer muss warten?

Gut möglich, dass ein erster Impfstoff, wenn er wirkt und dann auch zugelassen wird, noch nicht in der Lage ist, Neuinfektionen zu verhindern. Doch würde das Vakzin den Verlauf der Erkrankung auch nur abmildern, wäre damit viel gewonnen. Krankenhäuser und deren Intensivstationen würden erheblich entlastet, viele Patienten kämen mitunter ohne künstliche Beatmung aus. Aber noch ist es nicht so weit. Noch laufen die klinischen Studien. Doch in der aktuellen Lage, in der die Infektionszahlen steil nach oben gehen, kann auch eine verheißungsvolle Nachricht wie Medizin wirken.

Trotzdem kann die schön klingende Botschaft an die Volksseele gute Organisation nicht ersetzen. Am Ende muss Klarheit darüber herrschen, welche Bevölkerungs- und Berufsgruppen den Impfstoff zuerst bekommen (müssen) und wer warten muss.